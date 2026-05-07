Saavedra sobre el caso Mutualista: "Desde hoy comienza una defensa en serio"

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz marcó un hito este miércoles al conceder la tutela en favor de la defensa del Mercado Mutualista. Esta determinación permite revisar la sentencia que favorecía a la familia Crapuzzi, abriendo la posibilidad de que el Tribunal Constitucional corrija un fallo emitido por magistrados autoprorrogados en el pasado, según lo que indica Manuel Saavedra, alcalde de Santa Cruz.

El burgomaestre fue enfático al señalar que su gestión protegerá los predios en disputa ante los intereses de particulares.

“Como ejecutivo, como alcalde y todo el equipo queremos garantizar: no vamos a entregar nada de los terrenos del mercado Mutualista”, sentenció la autoridad municipal, reafirmando que desde hoy comienza una defensa en serio por el patrimonio cruceño.

La acción popular, iniciada hace meses por Rolando Schrupp y respaldada por el actual alcalde y miembros del Concejo Municipal, buscaba frenar una decisión que otorgaba propiedad privada sobre un bien público. Saavedra aclaró que los actuales magistrados tienen ahora la oportunidad de enmendar una mala decisión que nunca debió salir de la justicia ordinaria hacia la constitucional.

Para consolidar esta victoria legal, el alcalde indicó que el Gobierno Municipal activará mecanismos legislativos inmediatos desde el Concejo Municipal con el fin de proteger jurídicamente estos terrenos estratégicos. Asimismo, aseguró que el tiempo de entregar o vender el territorio de la ciudad ya pasó, por lo que el municipio se pone al servicio de la protección de sus predios.

Esperanza en la rectificación

Según lo que indica el burgomaestre, la gestión edilicia confía en que las autoridades del Tribunal Constitucional verán con buenos ojos esta situación para devolver la tranquilidad a los comerciantes y ciudadanos. "Tenemos esperanza a nombre del pueblo cruceño corrijan lo que los anteriores hicieron mal", concluyó Saavedra.

Mira la programación en Red Uno Play