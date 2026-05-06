Dan cuarto intermedio en bloqueo de Yapacaní; protesta se reanudará a las 16:30

Los mototaxistas de Yapacaní determinaron declarar un cuarto intermedio en el bloqueo instalado en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, permitiendo el paso vehicular hasta las 16:30 de este miércoles, cuando prevén retomar la medida de presión.

El sector exige como principal demanda la provisión de combustible de calidad, además del resarcimiento económico por los daños ocasionados a motores de vehículos, en el marco de las movilizaciones convocadas por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

El conflicto, que cumple su segundo día consecutivo, ha estado marcado por momentos de alta tensión. En el punto de bloqueo se registraron enfrentamientos entre los choferes movilizados y pasajeros que permanecían varados, lo que derivó en agresiones y daños materiales.

Desde las primeras horas de la jornada, se reportaron incidentes como pedradas, rotura de parabrisas y pinchazos de llantas. Algunos conductores lograron atravesar el punto de bloqueo, mientras que otros quedaron retenidos sin posibilidad de continuar su trayecto.

La situación generó creciente malestar entre los viajeros afectados, quienes demandan soluciones inmediatas para restablecer la circulación en esta ruta clave que une el oriente y el occidente del país.

Pese al cuarto intermedio, los movilizados advirtieron que retomarán el cierre de la vía si no obtienen respuestas a sus demandas.

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