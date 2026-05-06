Concejo cruceño conforma sus siete comisiones de trabajo

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra instaló la tarde de este miércoles la sesión en la que se conformaron las siete comisiones de trabajo al interior del legislativo cruceño.

La sesión se inició pasadas las 15:30, luego de verificar el quórum reglamentario.

La presidenta del Concejo, Luisa Nayar, informó que se definieron las comisiones de Planificación, Ética, Constitución, Defensa Ciudadana y Niñez, entre otras, que estarán a cargo del tratamiento de proyectos y la fiscalización de la gestión municipal.

“Cada comisión tiene autonomía y en los próximos días informará a la población sobre su funcionamiento. Lo importante es que este Concejo Municipal vuelve a tener institucionalidad”, afirmó Nayar.

Así quedaron conformadas las comisiones:

Comisión de Constitución y Gestión Institucional:

Presidente José Hugo Antelo

Secretario. Francisco Bánzer Roca.

Vocal. Edgar Álvarez.

Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios:

Presidente. Melissa Ramirez Alpaca

Secretario. Francisco Bánzer Roca.

Vocal. Marco Antonio Cadena.

Comisión de Administración y Finanzas:

Presidente.Jurgen Kohlberg Valle.

Secretario. Francisco Bánzer Roca

Vocal Marco Cadena Carignano

Comisión de Precisión Social y Salud:

Presidente Reina Condarco Mamani.

Secretario. Luisa Náyar Sosa

Vocal. Melissa Ramírez Alpaca.

Comisión de Educación, Cultura, Turismo y Deportes:

Presidente. Andrea Vaca Barbero

Secretario. Melisa Ramirez Alpaca.

Comisión de la Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales:

Presidente. Francisco Bánzer Roca

Secretario. Nury Meleán Peralta.

Vocal. Andrea Vaca

Comisión de Defensa Ciudadana:

Presidente. Edgar Álvarez Frías

Secretario. Francisco Bánzer Roca

Vocal. Reina Condarco.

Comisión de Ética:

José Hugo Antelo

Nury Meleán Peralta

Reina Condarco

Francisco Bánzer Roca

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