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Santa Cruz: Concejo alista transición y elegirá nueva directiva el 4 de mayo

El 4 de mayo están convocando a una sesión extraordinaria para elegir de entre los nuevos concejales a la nueva directiva del Concejo Municipal de Santa Cruz.   

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/03/2026 14:44

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El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Medrano, anunció que el Legislativo edil ya inició el proceso de transición con los nuevos concejales electos y que el próximo 17 de abril dejarán de recibir nuevos trámites.

La autoridad explicó que el 4 de mayo se está convocando a una sesión extraordinaria en donde se elegirá a la nueva directiva del Concejo Municipal.

“El 4 de mayo el Concejo Municipal tendrá un nuevo presidente que continuará el trabajo administrativo. Estamos haciendo el corte el 17 de abril; a partir de esa fecha ya no vamos a atender documentación”, señaló.

Medrano aseguró que la actual gestión dejará la institución sin pendientes, incluyendo sueldos, informes, correspondencia y audiencias, garantizando que todas las áreas bajo su administración están al día.

Asimismo, indicó que los concejales electos de la ciudad recibirán sus credenciales por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED), como parte del proceso previo a la nueva gestión.

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