Concejales electos anuncian acciones para proteger el mercado Mutualista

El conflicto en torno al Mercado Mutualista escaló hasta el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, donde la concejal electa Luisa Nayar reafirmó su defensa del histórico predio y aseguró que pertenece a la ciudad.

“El Mutualista no se vende, el Mutualista se defiende. Este es patrimonio del conjunto de las familias cruceñas”, declaró Nayar, al remarcar que el espacio estaría valuado en cerca de 300 millones de dólares.

La autoridad sostuvo que el mercado es de dominio municipal y que existen documentos que respaldarían esa condición desde hace más de 40 años. “Es un predio del conjunto de las familias cruceñas”, afirmó.

Asimismo, cuestionó los intentos de un posible reclamo de propiedad tras décadas de uso del espacio. “Llama poderosamente la atención que alguien quiera reclamar supuestamente lo que es de él después de 40 años”, agregó.

El caso continúa generando polémica en Santa Cruz, mientras desde el Concejo Municipal se anuncian acciones para resguardar lo que consideran un patrimonio de la ciudad.

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