Luisa Nayar denuncia dilación en la transición del Concejo Municipal

La concejal electa Luisa Nayar denunció retrasos en el proceso de transición y la entrega incompleta de información por parte de las autoridades salientes del Concejo Municipal.

Aseguró que se han solicitado documentos complementarios sin respuesta oportuna y que la situación estaría afectando el avance del trabajo de las comisiones técnicas.

“Ya se ha anunciado la semana pasada que esta transición ha fracasado, no se ha presentado ningún respaldo documental, no ha existido la voluntad política de hacerlo”, afirmó Nayar, al cuestionar el desarrollo del proceso.

La concejal electa señaló que, hasta el momento, solo se les habrían entregado tres informes correspondientes a distintas secretarías del Concejo Municipal, pero que la información solicitada de manera complementaria aún no ha sido proporcionada.

“Hemos solicitado información complementaria, hasta el momento no se nos ha entregado la misma. Supuestamente se tenía que entregar hoy la información de la Secretaría de Administración y Finanzas, lamentablemente ahora nos han dicho que nos la entregarán mañana”, explicó.

Nayar también criticó la demora en la entrega de datos, señalando que el proceso estaría siendo postergado constantemente. “Así siguen bicicleteando y pateando los días y la fecha”, manifestó.

Finalmente, indicó que se conformaron tres comisiones técnicas para el análisis de la transición y anunció que, junto a la bancada de concejales, evaluarán la información recibida para dar a conocer la situación real del Concejo Municipal.

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