Esto es lo último que se sabe del caso de mujer hallada sin vida en La Angostura

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la zona de La Angostura, en Santa Cruz. El caso generó preocupación por las características del hecho y la falta de identificación de la víctima.

El comandante de la Policía en Santa Cruz, el coronel David Gómez, informó que el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia. Según el reporte preliminar del médico forense, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzocortantes en el tórax.

Asimismo, la autoridad indicó que la decapitación habría ocurrido después del fallecimiento, de acuerdo con los indicios recogidos durante la autopsia.

Tras el hallazgo, se procedió al levantamiento legal del cadáver y a un operativo en la zona con el objetivo de identificar posibles elementos vinculados al hecho. En ese contexto, la Policía busca dar con un vehículo sospechoso que habría sido visto en las inmediaciones.

Como parte de las pericias, se realizó la necrodactilia para intentar establecer la identidad de la víctima. Además, se encontraron cuatro anillos en sus manos, elementos que podrían aportar a su identificación.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el móvil del crimen esté relacionado con un conflicto de carácter personal, aunque recalcaron que se mantienen abiertas otras hipótesis mientras avanzan las investigaciones.

El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se obtengan mayores indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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