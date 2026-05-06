Tragedia en Punata: menor muere ahogado tras ingresar a una laguna con amigos

Una jornada de recreación terminó en tragedia en el Valle Alto de Cochabamba. Tras una intensa búsqueda, personal policial y comunarios hallaron sin vida el cuerpo de un menor de 14 años en la laguna Sulti, en el municipio de Punata.

El comandante del Valle Alto y Cono Sur, Juan Carlos Cossio, informó que el hecho fue reportado la tarde del 5 de mayo, cuando se alertó sobre la desaparición del adolescente.

“El personal policial de Cliza y Punata tomó conocimiento de que un menor se había sumergido en la laguna Sulti. De inmediato se trasladaron al lugar e iniciaron la búsqueda junto a comunarios”, explicó la autoridad.

Búsqueda y hallazgo

El operativo se extendió por varias horas. Según el reporte oficial, el cuerpo fue localizado en horas de la noche, luego de aproximadamente dos horas de rastrillaje en el agua.

“Lograron rescatar el cuerpo del menor y posteriormente fue trasladado a la morgue del municipio de Punata”, detalló Cossio.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente se encontraba acompañado de otros jóvenes, entre ellos un primo. El grupo había ingresado a la laguna para nadar.

“Sus amigos refieren que fueron a bañarse, pero no se percataron de que uno de ellos no sabía nadar. En un momento se sumergió y ya no volvió a salir”, señaló el coronel.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Punata, donde se realizarán las pericias correspondientes. De manera preliminar, las autoridades apuntan a que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

La Policía inició una investigación para esclarecer con precisión las circunstancias del hecho.

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