Conflicto por la basura: Manfred denuncia intereses detrás de bloqueos en Albarrancho

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó los bloqueos instalados en la zona de Albarrancho que impiden el paso de carros basureros hacia Cotapachi, en el marco del conflicto por el traslado de residuos sólidos tras el cierre del relleno sanitario de K’ara K’ara.

La autoridad señaló que existen intereses detrás de las movilizaciones y cuestionó que se restrinja el paso de los vehículos. “Se ha visto bloqueos porque todo el mundo quiere aprovecharse de la situación, hay intereses. Es un camino por donde debe pasar el carro basurero como cualquier otra actividad industrial”, manifestó.

Reyes Villa sostuvo que se estaría vulnerando el derecho a la libre locomoción. “La Constitución Política del Estado establece la libertad de locomoción, pero nos están bloqueando para que no pase. Estamos recogiendo la basura y trabajando en reuniones permanentes para dar solución a este problema que arrastramos desde hace más de 20 años”, afirmó.

El alcalde anunció que el municipio priorizará el proyecto de industrialización de residuos sólidos en la zona de Cotapachi, en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, informó que el cierre técnico del relleno sanitario de K’ara K’ara se realiza de manera gradual, siguiendo las recomendaciones de instancias técnicas correspondientes.

El conflicto se origina tras el rechazo de vecinos de Albarrancho al paso de los carros basureros por su zona. Los pobladores instalaron dos puntos de bloqueo en protesta por el traslado de residuos hacia Cotapachi, argumentando preocupación por posibles impactos ambientales.

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