Suspenden salidas a La Paz y Santa Cruz desde Cochabamba por bloqueos y derrumbe

La Terminal de Buses de Cochabamba suspendió las salidas hacia La Paz y Santa Cruz debido a los bloqueos registrados en distintas rutas del país y un derrumbe en la carretera antigua al oriente.

De acuerdo con el reporte de la administración, los viajes hacia La Paz se encuentran totalmente suspendidos por los puntos de bloqueo que afectan la red vial interdepartamental.

En el caso de Santa Cruz, las salidas también fueron interrumpidas tanto por la carretera nueva, debido a bloqueos, como por la vía antigua, donde se reporta un derrumbe en el sector de La Angostura.

“Las salidas están totalmente suspendidas a La Paz por los diferentes puntos de bloqueo. Respecto a Santa Cruz, están suspendidas por la carretera nueva por los bloqueos y por la antigua por un derrumbe”, señalaron desde la terminal.

Como medida provisional, únicamente se están vendiendo pasajes a destinos como Sucre y Potosí, mientras que los viajes hacia Santa Cruz no están habilitados.

La situación ha generado la presencia de numerosos pasajeros en la terminal, a la espera de la normalización de las rutas o de nuevas disposiciones de las autoridades de transporte.

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