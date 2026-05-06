¿Cómo actuar ante una agresión? Así puede denunciar y activar medidas de protección

La violencia, en cualquiera de sus formas, no debe ser normalizada ni silenciada. Especialistas en el área legal y de atención a víctimas recomiendan actuar de inmediato ante cualquier hecho de agresión y acudir a las instancias correspondientes para evitar que las situaciones escalen a consecuencias más graves.

El abogado Arturo Moscoso explicó que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia y tienen derecho a denunciar y solicitar medidas de protección.

“Los hombres y las mujeres pueden ser víctimas de violencia y ambos tienen derecho a denunciar”, afirmó.

El especialista señaló que uno de los primeros pasos recomendados es realizar una evaluación psicológica o médica que respalde la denuncia. Este informe puede ser elaborado por un perito particular o gestionado gratuitamente en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde además se inicia el proceso investigativo.

“Si la violencia es física, la denuncia debe abrirse de inmediato. Si es psicológica, se requieren al menos dos sesiones de evaluación para activar el caso”, precisó.

Moscoso advirtió que la violencia no siempre se manifiesta de forma física. Existen también formas de violencia psicológica, económica o patrimonial que muchas veces son minimizadas, pero que pueden convertirse en el inicio de una escalada más grave.

“Cuando hay control económico, insultos constantes o despojo de bienes, ya estamos hablando de violencia”, explicó.

En el caso de los hombres, el abogado reconoció que muchas víctimas evitan denunciar por miedo, vergüenza o estigmas sociales; sin embargo, remarcó que también pueden acudir a instancias legales o buscar orientación jurídica para iniciar acciones.

Respecto a hechos de violencia contra menores de edad, el especialista recordó que cualquier persona puede presentar una denuncia, incluso vecinos o familiares cercanos. En estos casos interviene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que activa mecanismos de protección inmediatos.

“Si ves que un niño está siendo víctima de violencia, no seas cómplice. Denuncia”, enfatizó.

Asimismo, aclaró que una denuncia no solo tiene el objetivo de sancionar al agresor, sino también de activar medidas de protección para resguardar a la víctima, como la salida del agresor del domicilio, asistencia policial o la restitución de la persona afectada a un entorno seguro.

Las víctimas, en muchos casos, no denuncian por temor, amenazas o falta de información, por lo que se considera fundamental fortalecer el acceso a orientación y acompañamiento legal para romper los ciclos de violencia y prevenir hechos mayores.

¿Dónde denunciar violencia?

En este sentido, se recalca a las víctimas de cualquier situación de violencia, sea física, psicológica o emocional, puedan denunciar a través de los siguientes número de contacto en cada departamento del territorio boliviano. De la misma manera, se recomienda actuar lo antes posible para evitar pérdidas mayores, incluso la vida.

Si necesita ayuda, contáctese a la línea gratuita 800-14-0348

También puede llamar a:

La Paz (Centro) - 61000523

La Paz (Zona Sur) - 67008573

El Alto - 72042202

Santa Cruz - 72042264

Cochabamba - 60707069

Oruro - 62805818

Chuquisaca - 72042698

Tarija - 68241690

Potosí - 72042570

Beni - 72042109

Pando - 72042740

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