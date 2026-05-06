“Era una pista de patinaje”: Defensa del piloto del Hércules busca revertir su detención preventiva

La defensa técnica del Mayor Erick Rojas Zambrana, piloto del avión Hércules que sufrió el siniestro el pasado 27 de febrero, presentó formalmente un recurso de apelación contra la detención preventiva impuesta por presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas. El abogado Ricardo Maldonado cuestionó severamente la decisión judicial, argumentando que el Ministerio Público ignora factores técnicos cruciales y reportes meteorológicos que advertían sobre la peligrosidad de la pista en el aeropuerto de El Alto.

Una "pista de patinaje" y fallas de comunicación

Según el jurista, la tripulación recibió datos erróneos sobre la capacidad de frenado en la pista asignada. "El piloto lo ha definido así: ‘era una pista de patinaje’; la densidad del aire realizó el hidroplaneo de la nave que no se detenía", explicó Maldonado, subrayando que existieron dos reportes especiales ese día que advertían sobre una pista contaminada con hielo y agua, información que nunca llegó a la cabina.

Maldonado también señaló una grave deficiencia en la recolección de pruebas, criticando que la verificación del siniestro fuera realizada por personal policial sin la especialización técnica requerida para eventos aeronáuticos. El abogado enfatizó que, pese a contar con 3,000 metros disponibles para el frenado tras el contacto inicial, la aeronave fue incapaz de detenerse por las condiciones extremas del suelo, responsabilidad que, asegura, recae en quienes omitieron comunicar el estado real de la pista.

El impacto humano y profesional

Por su parte, Darleny Escobar Salvatierra, esposa del Mayor Rojas, manifestó su profundo dolor ante una medida que considera drástica y carente de sustento probatorio suficiente.

"Lo han sacado de manera tan insensible, tan inhumana, que han mellado su dignidad como profesional con una carrera intachable", declaró Escobar, quien recordó que su esposo posee más de 2,300 horas de vuelo sin haber registrado incidentes previos en su trayectoria.

Escobar relata que la familia del piloto atraviesa una crisis emocional y económica, pues Rojas es el único sustento de su hogar y padre de tres niños que hoy quedan en la incertidumbre. "Su fotografía está por todos lados como si fuese un delincuente, un asesino, como si él hubiera querido que esto pase".

La resolución en manos de la Justicia

El informe final de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) coincide en que, si la tripulación hubiera recibido la información correcta, el avión podría haber retornado a Cochabamba o Santa Cruz. Ahora, la justicia tiene un plazo de 10 días para resolver la apelación y decidir si el Mayor Rojas podrá defenderse en libertad o si permanecerá bajo la detención preventiva que hoy cuestiona su defensa.

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