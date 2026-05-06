Arrancó la semana con emoción: homenaje a Leo Rosas y aplaudida presentación de Anyela

La nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con un momento profundamente emotivo: un homenaje a Leo Rosas que marcó el tono de una noche cargada de sentimiento.

Tras el tributo, el escenario dio paso a la competencia con una nueva dinámica centrada en canciones de despecho, un género que promete intensidad, interpretación y conexión emocional en cada presentación.

La primera en asumir el reto fue Anyela Rengifo, del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo, quien interpretó “Con otra”, de la artista Cazzu, en una versión estilo mariachi que buscó imprimirle identidad propia.

Durante la ronda de devoluciones, el jurado coincidió en destacar su presencia escénica y la mejora en su pronunciación, uno de los aspectos más observados en galas anteriores.

Alenir Echeverría valoró el crecimiento de la participante:

“Creo que hoy como nunca has pronunciado correctamente, algo que esperaba. Me ha gustado mucho esta interpretación. Algo favorable es que cada vez que subas al escenario se vea ese crecimiento”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti reconoció avances, aunque consideró que faltó mayor riesgo:

“Ha mejorado mucho, pero creo que la canción fue llevada muy debajo del tono. Para mí estuvo a medias”, indicó.

Marco Veizaga resaltó la presencia escénica y la potencia vocal:

“La potencia vocal y la presencia en el escenario me han gustado, me han impresionado, aunque debías explotar más la voz”, comentó.

En la misma línea, Diego Ríos señaló que la interpretación fue positiva, pero algo contenida:

“La sentí medio atrapada con el tono, pero dentro de todo estuvo buena, estuvo mejor”, evaluó.

La noche también contó con la participación del productor invitado Vladimir Suárez, quien puso en valor la identidad artística de la participante:

“Lo rescatable es que se trata de una artista original, y eso es importante”, afirmó.

Finalmente, se reveló el puntaje promedio de la presentación —sin incluir el voto secreto de Diego Ríos— que alcanzó un 5.3, una calificación que, en principio, la mantiene alejada de la zona de riesgo.

Así, entre emoción, crítica y despecho, la competencia comienza a tomar ritmo en una semana donde cada interpretación puede marcar el destino de los participantes.

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