Enrique Cuéllar pisa fuerte: conquista al jurado con una sólida presentación

El escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces volvió a encenderse con la segunda presentación de la noche. Enrique Cuéllar, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juanpi Ojeda, asumió el reto con una propuesta que combinó técnica y estilo.

El participante interpretó “El perdedor”, del artista Enrique Iglesias, en una versión con tintes de soul norteño, apostando por una lectura distinta del tema original.

La presentación fue bien recibida por el jurado, que valoró su desenvolvimiento y algunos matices técnicos en la interpretación.

Tito Larenti destacó la naturalidad de Enrique en el escenario, señalando que su presentación se sintió libre y fluida.

Por su parte, Marco Veizaga resaltó el manejo vocal y la construcción de la interpretación:

“Me gustó, se notaba que estudiaste bien la canción. Me gustó la subida de nota”, comentó.

El productor invitado Vladimir Suárez también valoró la decisión artística del participante, especialmente en el manejo escénico:

“La canción no tiene un rango muy amplio, fue una buena decisión subirla y excelente cómo te desenvolviste en el escenario”, indicó.

Finalmente, se reveló el puntaje promedio —sin el voto secreto— que alcanzó un sólido 6.0, una de las calificaciones más destacadas de la noche hasta el momento.

Con esta presentación, Enrique se posiciona como uno de los competidores a seguir en una semana donde el nivel comienza a elevarse y cada detalle cuenta.

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