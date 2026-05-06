Productores de pollo advierten alza de precios y riesgo de desabastecimiento por bloqueos

El sector avícola de Santa Cruz encendió las alarmas ante el impacto económico generado por los bloqueos en el país. Según informó Omar Castro, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), en solo 24 horas las pérdidas superaron los 15 millones de bolivianos, agravando una situación que ya venía afectada desde finales de 2025.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Castro explicó que los bloqueos no solo afectan la producción, sino que también distorsionan los precios en toda la cadena. En Santa Cruz, el precio que recibe el productor cayó en Bs 2 por kilo de pollo, mientras que en ciudades como La Paz el costo para el consumidor final subió al menos Bs 1.

“Esto es lo que ocasionan los bloqueos: una distorsión total del mercado. Mientras al productor se le paga menos, el consumidor termina pagando más”, señaló.

Castro advirtió que la situación ya está generando problemas de abastecimiento, especialmente en departamentos como Cochabamba y Chuquisaca, donde se reporta irregularidad en la llegada de insumos. A esto se suma el riesgo de una reducción en la producción si las medidas de presión continúan.

“El primer efecto será producir menos, y el segundo, inevitablemente, que los precios se van a encarecer”, sostuvo Castro.

Desde el sector productivo cuestionaron además la falta de propuestas de los grupos movilizados, a quienes acusan de profundizar la crisis económica en lugar de aportar soluciones. Castro señaló que, mientras algunos sectores plantean iniciativas como mejorar el sistema de transporte de carga, otros se limitan a exigir la anulación de normas sin alternativas claras.

En ese contexto, también defendió la necesidad de impulsar normativas como la Ley 1720, orientada según explicó a facilitar el acceso a crédito para pequeños productores, que representan entre el 70% y 80% del sector agropecuario.

Frente al escenario actual, los avicultores anunciaron que se coordina una reunión a nivel nacional con la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), con el objetivo de evaluar medidas y buscar soluciones conjuntas.

“Esto no afecta solo a Santa Cruz, sino a todo el país. Necesitamos que se liberen las carreteras y se retome la normalidad para evitar un daño mayor a la economía y a la población”, enfatizó Castro.

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