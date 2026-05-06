Experto: "Caso de las 32 maletas muestra un fracaso institucional y corrupción"

El Dr. Cristian Sánchez, abogado penalista y criminólogo, expresó su preocupación sobre el caso de las 32 maletas que, según él, revela un fracaso institucional y un sistema de justicia corrupto. En una entrevista reciente, Sánchez afirmó que el sistema de control migratorio, aduanero y de justicia ha fallado gravemente, permitiendo el contrabando y la entrada de sustancias ilícitas al país.

“Este es un fracaso institucional, derivado de actos de corrupción", comentó.

Sobre las maletas

En cuanto al caso de las 32 maletas, Sánchez sostiene que nunca se conocerá su contenido ni se hallarán pruebas claras, debido a la falta de transparencia en el proceso. El criminólogo señaló que el sistema está acostumbrado a encubrir e incluso coludirse con los delincuentes, lo que permite que investigaciones importantes caigan en la impunidad.

Responsabilidad institucional y corrupción

Sánchez fue crítico con el hecho de que, a pesar de las alertas sobre el ingreso de las maletas, las autoridades competentes, como la policía y el Ministerio de Gobierno, no tomaron las medidas adecuadas para evitar el contrabando.

“A pesar de que sabían del ingreso de las maletas, no se tomaron acciones, lo que responde a factores relacionados con la corrupción”, explicó.

Vinculación con Sebastián Marset

En cuanto al caso de Sebastián Marset, el criminólogo relacionó ambos casos, señalando que la actuación tardía de las autoridades y la desconfianza mutua entre los organismos gubernamentales reflejan un patrón de fracaso y desidia. También criticó la falta de coordinación entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.

Sistema Judicial

Finalmente, el Dr. Sánchez reflexionó sobre la grave penetración de la corrupción en el sistema de seguridad y justicia, destacando casos como el del exdirector nacional de inteligencia, acusado de no reportar las evidencias relacionadas con Marset.

“Es una tristeza ver que un director de inteligencia se quede con las pertenencias de un narcotraficante. Esto refleja la gravedad de la corrupción en las autoridades y su falta de moral”, concluyó Sánchez.

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