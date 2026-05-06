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Fesirmes suspende medidas de presión tras acuerdo con el alcalde

El sector salud decidió otorgar un voto de confianza a la nueva gestión municipal luego de instalar una mesa de diálogo y conocer la situación económica que atraviesa la Alcaldía cruceña.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/05/2026 10:52

Foto: Fesirmes Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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La Federación Sindical de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) determinó suspender los paros y otras medidas de presión luego de alcanzar un acuerdo con el alcalde de Santa Cruz, Manuel Saavedra.

Evert Patiño, secretario de Conflictos de Fesirmes, informó que se decidió dar un voto de confianza a la nueva autoridad municipal, luego de que se instalara una mesa de diálogo y se expusiera la situación económica que atraviesa el municipio.

“Valoramos la apertura del diálogo por parte del señor alcalde Manuel Saavedra. En su segundo día de gestión, dar un espacio al sector salud nos da una visión de que van a priorizar a un sector que siempre ha sido relegado”, manifestó.
El alcalde de Santa Cruz se comprometió a pagar el saldo de los sueldos de marzo hasta el 20 de mayo. Además, el dirigente explicó que de igual manera se acordó que durante los tres primeros meses los sueldos serán cancelados hasta el día 20 de cada mes y, posteriormente, se buscará normalizar los pagos hasta el día 10.

Asimismo, indicó que también se comprometieron a gestionar una solución inmediata a la deuda con la Caja Nacional de Salud, la Gestora y subsidios.

“Nos han demostrado con números fríos la deuda histórica que está heredando el municipio de Santa Cruz. Nosotros no somos ajenos a esa situación, tampoco somos intransigentes”, señaló.

Patiño también confirmó que Fesirmes no asumirá protestas, bloqueos ni paros hasta diciembre, mientras se cumplan los compromisos asumidos por la comuna.

“Estamos generando el compromiso de la institución de no asumir medidas gremiales y dar este voto de confianza al nuevo alcalde”, sostuvo.

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