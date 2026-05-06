Transportistas de Cochabamba esperan respuestas clave sobre combustible y carreteras

El Transporte Federado de Cochabamba aguarda resultados concretos de la reunión que sostendrá este miércoles con autoridades del Gobierno nacional en La Paz, donde espera definiciones sobre el abastecimiento y la calidad del combustible, el estado de las carreteras y el acceso al Gas Natural Vehicular (GNV).

El secretario ejecutivo del sector, José Orellana, informó que una delegación participa del encuentro programado a las 08:30 con la expectativa de obtener respuestas claras.

Entre los principales puntos, los transportistas esperan conocer cómo se garantizará el suministro regular de diésel, si continuará la importación de combustibles y qué acciones se tomarán para evitar la circulación de gasolina de mala calidad.

Asimismo, el sector demanda que se acelere el resarcimiento por los daños ocasionados a los motores de los vehículos, tras denuncias de combustible defectuoso que persisten desde hace meses.

En materia vial, los transportistas esperan compromisos para mejorar el estado de las carreteras, especialmente en rutas como la nueva y antigua hacia Santa Cruz, donde denuncian tramos deteriorados y sin asfalto.

Otro punto clave es el acceso a programas de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV). El sector pide claridad sobre la provisión de cilindros y kits, ante el impacto del incremento del costo del diésel, que ha reducido la rentabilidad del transporte interprovincial e intermunicipal.

La reunión se desarrolla en un contexto de presión del sector, tras el paro nacional de 24 horas con bloqueos registrado el martes en varios departamentos , y en medio del debate sobre una posible revisión en el precio de los combustibles.

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