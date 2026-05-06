Choferes llegan a la Casa Grande del Pueblo para reunirse con el Gobierno

Delegaciones de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia comenzaron a llegar desde tempranas horas de este miércoles a la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, para participar en una reunión considerada decisiva con el Gobierno.

Los dirigentes ingresaron al edificio con expectativa, pero también con advertencias claras: si no se obtienen respuestas concretas, el sector avanzará hacia un paro de 48 horas a nivel nacional.

El secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, confirmó la presencia de representantes de todas las federaciones departamentales, quienes se concentraron en la sede de gobierno para plantear sus demandas.

“El objetivo es claro: necesitamos respuestas concretas. Si no las hay, el paro escalonado continuará”, afirmó el dirigente a su llegada.

La reunión, programada para las 08:30, se desarrolla en medio de un clima de tensión creciente, tras las últimas medidas de presión asumidas por el sector.

Entre los principales reclamos que los choferes llevan a la mesa de diálogo se encuentran el abastecimiento regular de diésel, la mejora en la calidad de la gasolina y el resarcimiento por daños ocasionados por combustibles en mal estado.

Además, exigen atención al deterioro de las carreteras y compensaciones económicas para los transportistas afectados.

Mientras los representantes ingresaban al encuentro, el ambiente en inmediaciones de la Casa Grande reflejaba expectativa e incertidumbre sobre el desenlace de la jornada.

El resultado de esta reunión será determinante para definir si el conflicto se desactiva o si, por el contrario, el transporte endurece sus medidas de presión en los próximos días.

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