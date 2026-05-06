Inspección sorpresa en La Portada: Dockweiler encuentra fallas graves en el hospital

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, realizó una inspección sorpresa en el hospital municipal La Portada desde primeras horas de la mañana, donde identificó una serie de deficiencias en la atención médica y en las condiciones de funcionamiento del centro.

“Encontramos pacientes en la calle pese a que el hospital debería funcionar 24/7. Eso no puede suceder, no podemos seguir siendo inhumanos”, afirmó la autoridad, visiblemente molesta por la situación.

Durante el recorrido, que inició a las 05:30, el alcalde verificó distintos ambientes como emergencias, consultorios y el área de ecografía, acompañado por personal médico y una diputada que participó en la inspección.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la presencia de personal descansando en consultorios mientras pacientes aguardaban atención en exteriores.

En cuanto al equipamiento, se constató que el hospital cuenta con tecnología adecuada en algunas áreas, como un ecógrafo moderno con capacidad 3D. Sin embargo, también se detectaron fallas estructurales y de mantenimiento.

“Hay camillas sin freno, lo que representa un riesgo para los pacientes. También hemos visto extintores vencidos y medicamentos que ya deberían haber sido retirados”, explicó.

Respecto a los insumos, la autoridad señaló que existen medicamentos próximos a su fecha de vencimiento que aún permanecen en circulación.

Dockweiler aclaró que la inspección no busca responsabilizar directamente al personal de salud, sino identificar fallas en la administración y provisión de recursos.

“No se trata de ir contra los médicos, sino contra una mala gestión que no ha garantizado condiciones adecuadas”, puntualizó.

El alcalde anunció que este tipo de controles serán permanentes en hospitales y centros de salud del municipio, con el objetivo de mejorar la calidad de atención.

Finalmente, indicó que en los próximos días se emitirá un informe más detallado con las observaciones y medidas correctivas que se implementarán para optimizar el servicio en la red de salud municipal.

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