Ministerio de Salud anuncia acciones ante emergencia en el Oncológico

La situación del Hospital Oncológico de Santa Cruz vuelve a encender las alarmas en medio de la crisis del sector salud. Pacientes con cáncer enfrentan largas demoras para iniciar sus tratamientos, mientras las autoridades reconocen limitaciones financieras y de infraestructura.

El director de Gestión Hospitalaria del Ministerio de Salud, Marcelo Ríos, admitió que el problema se arrastra desde hace años y señaló que la falta de recursos de la Gobernación frenó proyectos de ampliación y mejoras en el nosocomio.

“Sabemos la situación del Oncológico y toda la población conoce años de años que venimos con este lamento”, afirmó la autoridad, al referirse a las dificultades para garantizar financiamiento y atender la creciente demanda.

Ríos explicó que el Ministerio continúa con las transferencias del Seguro Universal de Salud y la dotación de medicamentos oncológicos, además de coordinar apoyo en recursos humanos junto al Servicio Departamental de Salud.

La autoridad también informó que ya se incorporó en la matriz de inversiones estatales el proyecto para la construcción de un nuevo hospital oncológico y el fortalecimiento del actual centro médico en Santa Cruz.

“Se ha tenido que comenzar de nuevo presentando justamente el proyecto para el nuevo hospital oncológico de Santa Cruz”, indicó.

Sin embargo, reconoció que las soluciones inmediatas siguen siendo limitadas y remarcó la urgencia de actuar. “Los pacientes con patologías oncológicas sí necesitan acciones inmediatas”, sostuvo.

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