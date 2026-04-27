¿Agua y ejercicio diario son clave para una buena salud? Experto aclara dudas

En medio de una ola de consejos sobre bienestar que circulan a diario, especialistas advierten que no todo lo que se cree sobre salud es completamente cierto. Desde la cantidad de agua que se debe beber hasta el tipo de ejercicio ideal, varios de estos conceptos requieren matices.

Uno de los mitos más extendidos es el de beber ocho vasos de agua al día. Según explicó el especialista y médico Antonio Viruez, esta recomendación es una referencia válida, pero no una regla rígida.

“El requerimiento real es de aproximadamente 35 mililitros por kilogramo de peso. Para una persona de 70 kilos, eso equivale a unos 2,1 litros diarios”, indicó.

Además, aclaró que no solo cuenta el agua pura, sino también líquidos como café, leche o sopas.

Sin embargo, advirtió sobre los excesos. Consumir demasiada agua puede provocar hiponatremia, una condición que diluye el sodio en el organismo y, en casos extremos, puede generar complicaciones graves.

En cuanto a la alimentación, otra creencia común es que comer después de las seis de la tarde provoca aumento de peso. El especialista señaló que esto es “parcialmente cierto”.

“Lo importante no es la hora, sino el total de calorías y la calidad de los alimentos consumidos durante el día”, explicó. No obstante, sí recomendó evitar cenas pesadas antes de dormir, ya que el metabolismo se ralentiza durante el descanso.

Sobre el estrés, la respuesta es clara: sí afecta la salud. La liberación constante de cortisol puede derivar en problemas como resistencia a la insulina, aumento de peso, alteraciones del sueño y trastornos emocionales como ansiedad o depresión.

Para reducirlo, recomendó prácticas como la meditación, el yoga y evitar tomarse los problemas de forma personal.

Finalmente, desmontó otro mito frecuente: que solo el ejercicio intenso permite mantenerse en forma.

“Es falso. Lo más recomendable es un enfoque integral que incluya alimentación equilibrada, hidratación adecuada y actividad física moderada”, afirmó.

Actividades como caminar, trotar o usar bicicleta estática son suficientes para mejorar la salud, sin necesidad de rutinas extremas que incluso pueden provocar lesiones.

El especialista también destacó la importancia del entrenamiento de fuerza, especialmente después de los 40 años, para mantener la masa muscular y un metabolismo activo.

En conclusión, más que seguir reglas estrictas o modas, la clave está en el equilibrio y en adaptar los hábitos a las necesidades individuales. Diferenciar entre mitos inofensivos y creencias que pueden perjudicar la salud es esencial para tomar decisiones informadas y sostenibles.

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