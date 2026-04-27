El Ministerio de Defensa inicia este lunes 27 de abril el proceso de reclutamiento para el servicio militar voluntario de salvamento y rescate, con cupos disponibles en 20 unidades militares a nivel nacional.

Para la nueva categoría 2026-2028, se prevé la incorporación de 1.098 voluntarios en el Servicio Militar de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y 652 en el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Armada Boliviana (SBRAB), sumando un total de 1.750 plazas.

Las autoridades informaron que podrán postular jóvenes entre 18 y 30 años, quienes deberán presentar certificado de nacimiento original computarizado emitido por el Órgano Electoral Plurinacional, cédula de identidad vigente y someterse a evaluaciones médicas y físicas. Además, deberán contar con la determinación de grupo sanguíneo y factor RH. El seguro médico será requerido una vez que el postulante sea declarado apto.

Los centros habilitados para el SAR-FAB están distribuidos en varias regiones del país, incluyendo El Alto, Tarija, Villamontes, Sucre, Trinidad, Riberalta, Cochabamba, Santa Cruz, Puerto Suárez y Cobija. En tanto, los centros SBRAB operan en La Paz, Riberalta, Trinidad, Guayaramerín, Puerto Quijarro, Cobija, Cochabamba, Santa Cruz, Bermejo y Rurrenabaque.

El servicio tiene una duración de dos años y se desarrolla bajo un sistema de entrenamiento periódico, principalmente los fines de semana, lo que permite a los participantes compatibilizar esta formación con estudios o actividades laborales.

El proceso de postulación estará abierto hasta el 30 de mayo. Desde el Ministerio de Defensa destacaron que esta modalidad no solo fortalece la disciplina y los valores, sino que también brinda capacitación en tareas especializadas orientadas a la preservación de la vida, promoviendo el compromiso social y el trabajo en equipo entre los jóvenes.

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