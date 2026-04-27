El pronóstico para hoy lunes 27 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 27 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de tormentas eléctricas y una baja probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas durante la jornada, poca probabilidad de lluvias y con temperaturas que estarán entre 6°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 2°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas, con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 3°C y 20°C durante la jornada.

Potosí presentará una jornada con chubascos aislados y temperaturas que oscilarán entre 2°C y 19°C con baja probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y alta probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa en el día y temperaturas entre 11°C y 29°C.

Sucre tendrá lluvias, alcanzando valores entre 13°C y 21°C.

Tarija tendrá lluvias y temperaturas que irán de los 14°C a los 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas, y probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada lluviosa y temperaturas entre 20°C y 27°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y una mínima de 23°C y una máxima de 30°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 22°C y 29°C con alta probabilidad de lluvias.

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