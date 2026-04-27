Dólar paralelo en Bolivia registra leve variación este lunes: así se cotiza hoy

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró este lunes 27 de abril una leve variación en su cotización, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que siguen el comportamiento de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,75 para la compra y Bs 9,71 para la venta, lo que refleja un ajuste respecto a la jornada anterior. El domingo, la misma plataforma reportaba Bs 9,76 para la compra y Bs 9,74 para la venta, evidenciando un cambio en el precio de compra.

Por su parte, el sitio bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta que la divisa se ubica en Bs 9,75 para la compra y Bs 9,72 para la venta. En su registro del cierre del martes, el portal señalaba Bs 9,76 para la compra y Bs 9,74 para la venta, lo que muestra un ascenso significativo en la cotización de compra.

En paralelo, el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 9,54 para la compra y Bs 9,74 para la venta, lo que permite observar una diferencia frente al mercado informal.

En el detalle comparativo, el dólar paralelo se encuentra con una diferencia de 0,21 para la compra y 0,2 para la venta.

Este comportamiento evidencia una relativa estabilidad en la cotización, pese a que el mercado paralelo continúa operando fuera del sistema financiero regulado. No obstante, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en dólares.

La evolución de la divisa en ambos mercados sigue siendo observada de cerca, especialmente por su impacto en precios, importaciones y expectativas económicas en el país.

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