La Paz: cinco protestas afectarán el tránsito hoy y estos son los puntos de bloqueo

El Comando Departamental de la Policía Boliviana informó que este lunes 27 de abril se registrarán al menos cinco manifestaciones en distintos sectores de La Paz, por lo que recomendó a la población tomar previsiones para evitar retrasos en sus desplazamientos.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:00, una de las principales concentraciones se instalará en la extranca de Senkata, en el ingreso a la ciudad, protagonizada por el sector del transporte pesado, con la participación estimada de entre 300 y 600 personas. En este punto se prevé bloqueo y marcha.

Otra movilización se desarrollará en rutas troncales y el centro paceño, impulsada por el sector minero, con una asistencia aproximada de entre 500 y 800 personas, quienes iniciarán concentraciones y marchas.

En el centro de la ciudad también se prevé la presencia del magisterio urbano y rural, con cerca de 950 participantes, que realizarán concentraciones y posibles movilizaciones.

Asimismo, en rutas interprovinciales se reporta la instalación de bloqueos por parte de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, con entre 200 y 300 personas.

Finalmente, en la calle Mercado, a la altura de la Alcaldía, el sector La Paz Limpia prevé una concentración y mitin de protesta, aunque sin cantidad definida de participantes.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planificar sus rutas con anticipación, utilizar vías alternas y mantenerse informada sobre posibles cortes de tránsito durante la jornada.

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