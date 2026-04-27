La Paz: cinco protestas afectarán el tránsito hoy y estos son los puntos de bloqueo

La Policía alertó sobre concentraciones, marchas y bloqueos en distintos puntos de la ciudad desde las primeras horas del día.
27/04/2026 6:53
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El Comando Departamental de la Policía Boliviana informó que este lunes 27 de abril se registrarán al menos cinco manifestaciones en distintos sectores de La Paz, por lo que recomendó a la población tomar previsiones para evitar retrasos en sus desplazamientos.
De acuerdo con el reporte actualizado a las 06:00, una de las principales concentraciones se instalará en la extranca de Senkata, en el ingreso a la ciudad, protagonizada por el sector del transporte pesado, con la participación estimada de entre 300 y 600 personas. En este punto se prevé bloqueo y marcha.
Otra movilización se desarrollará en rutas troncales y el centro paceño, impulsada por el sector minero, con una asistencia aproximada de entre 500 y 800 personas, quienes iniciarán concentraciones y marchas.
En el centro de la ciudad también se prevé la presencia del magisterio urbano y rural, con cerca de 950 participantes, que realizarán concentraciones y posibles movilizaciones.
Asimismo, en rutas interprovinciales se reporta la instalación de bloqueos por parte de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, con entre 200 y 300 personas.
Finalmente, en la calle Mercado, a la altura de la Alcaldía, el sector La Paz Limpia prevé una concentración y mitin de protesta, aunque sin cantidad definida de participantes.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planificar sus rutas con anticipación, utilizar vías alternas y mantenerse informada sobre posibles cortes de tránsito durante la jornada.
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