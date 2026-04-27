Conmoción: figura mundialista se lesionó y dice adiós al sueño

El camino al Mundial 2026 suma otra baja dolorosa. El neerlandés Xavi Simons sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y quedó descartado de la próxima Copa del Mundo, dejando un vacío importante tanto en su club como en su selección.

El mediocampista del Tottenham Hotspur se lesionó durante el duelo ante el Wolverhampton Wanderers, tras un fuerte choque que lo obligó a abandonar el campo en camilla. Un día después, el propio jugador confirmó la gravedad de la lesión con un mensaje cargado de dolor: “Tengo el corazón roto”.

Simons, de 23 años, era una de las piezas llamadas a liderar a Selección de Países Bajos en el Mundial que se disputará en Copa Mundial de la FIFA 2026. Su ausencia no solo golpea al combinado neerlandés, sino que se suma a una preocupante lista de figuras que tampoco llegarán a la cita.

Entre las bajas confirmadas destacan nombres como Rodrygo, quien sufrió una grave lesión con el Real Madrid; Juan Foyth y Joaquín Panichelli, ambos descartados en Argentina; además de Samú Omorodion y Hugo Ekitike en Europa.

La preocupación también crece por varios futbolistas que aún están en duda, como Lamine Yamal, Lautaro Martínez o Neymar, quienes luchan contra el tiempo para recuperarse.

Mientras tanto, Simons inicia un largo proceso de recuperación con la mirada puesta en volver más fuerte. “Llevará tiempo encontrar la paz con esto”, escribió, reflejando el duro golpe emocional que significa perderse la mayor cita del fútbol mundial.

El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza a sentir el impacto de las lesiones incluso antes de su inicio, encendiendo las alarmas en varias selecciones.

Mira la programación en Red Uno Play