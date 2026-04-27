Semana de protestas en La Paz: transporte, salud y educación activan marchas y bloqueos

Diversos sectores sociales anunciaron una serie de movilizaciones que marcarán una semana de alta conflictividad en La Paz, con marchas, bloqueos y paros que impactarán principalmente a trabajadores, estudiantes y usuarios de servicios públicos.

El transporte pesado encabeza las protestas con marchas y bloqueos desde este lunes, exigiendo soluciones inmediatas a la escasez de diésel que ha paralizado sus operaciones.

“No hay diésel, no podemos trabajar, prácticamente estamos detenidos”, señalaron representantes del sector.

A estas medidas se suma el magisterio urbano y rural, que anunció una marcha desde Calamarca hasta la sede de gobierno en rechazo a la falta de atención a su pliego petitorio, que incluye incremento salarial y mayor presupuesto para educación.

“El combustible es esencial, todos vivimos del día a día, necesitamos soluciones”, expresó un representante del sector educativo durante el anuncio de movilizaciones.

En el ámbito de la salud, trabajadores confirmaron un paro de 24 horas a nivel nacional para este miércoles, denunciando la falta de medicamentos, insumos y reactivos en hospitales, una situación que afecta directamente a los pacientes.

Por su parte, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia instruyó la movilización obligatoria de sus afiliados en respaldo a otras demandas sociales, mientras que sectores interculturales iniciaron bloqueos en rutas hacia el norte del departamento paceño.

El escenario de protestas también impacta en la ciudadanía en general, que enfrenta dificultades para movilizarse, acceder a servicios y desarrollar sus actividades cotidianas en medio de bloqueos y marchas.

Autoridades y analistas advierten que, de no existir respuestas oportunas, el conflicto podría intensificarse en los próximos días, generando mayores perjuicios económicos y sociales en el país.

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