Conoce las demandas y los sectores sociales que hoy se movilizaron en La Paz

La ciudad de La Paz es escenario de diversas movilizaciones protagonizadas por distintos sectores sociales que hoy salen a las calles con una agenda de demandas que presiona al Gobierno nacional.

Entre los principales actores movilizados se encuentra la Federación Tupac Katari, que rechaza la denominada ley de transitabilidad o “antibloqueo”, además de cuestionar la paralización de proyectos para las 20 provincias del departamento y la burocracia en la gestión pública.

También se encuentra en las calles la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que exige la aprobación de la Ley 1720 de tierras y denuncia la falta de atención a sus demandas por parte del Gobierno.

El sector del magisterio urbano y rural forma parte de las movilizaciones con pedidos como la defensa del escalafón docente, el rechazo a su actualización, la oposición a la municipalización de la educación y un incremento salarial acorde al costo de vida.

A su vez, la Central Obrera Boliviana (COB) impulsa medidas de presión exigiendo un incremento salarial del 20% al salario mínimo nacional y al haber básico, además de la reposición salarial, modificaciones a la Ley General del Trabajo y el rechazo a la normativa de transitabilidad.

Las protestas de estos sectores coinciden en una misma jornada en la sede de gobierno, generando presión social y evidenciando un escenario de conflictividad marcado por múltiples demandas que aún no encuentran respuesta.

Hasta el momento, no se han concretado acuerdos entre el Gobierno y los sectores movilizados, lo que mantiene la tensión en las calles paceñas.

Mira la programación en Red Uno Play