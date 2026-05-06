Tras reunión con el Gobierno, transportistas levantan medidas de presión

Tras una reunión con el Gobierno, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció la suspensión de las medidas de presión luego de alcanzar acuerdos con el Ejecutivo en un encuentro encabezado por el presidente Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo.

El dirigente del transporte, Santos Escalante, confirmó que el diálogo permitió avanzar en compromisos clave para el sector, especialmente en lo referido al suministro de combustible y el pago de resarcimientos.

“Hemos terminado la reunión y se ha tratado de llegar a un acuerdo con el presidente. Nos ha garantizado que a partir de la fecha va a haber una mejora en la gasolina y en el tema del resarcimiento”, afirmó.

Escalante explicó que uno de los puntos centrales del acuerdo es la descentralización del proceso de resarcimiento, lo que permitirá agilizar los trámites en cada departamento.

“Se va a poner un representante de Yacimientos y también de la aseguradora, para que cada federación pueda avanzar con mayor rapidez en los trámites”, detalló.

Además, destacó que el compromiso presidencial quedó respaldado con una firma oficial, lo que brinda mayor certeza al sector.

Supervisión y control

Como parte de las garantías, se acordó que un ente neutral se encargará de fiscalizar el cumplimiento de los compromisos.

“Se ha definido que será la Universidad Mayor de San Andrés la que haga el seguimiento, y eso nos da mayor tranquilidad”, sostuvo el dirigente.

El sector confirmó que las medidas de presión quedan suspendidas, aunque de forma temporal, mientras se evalúa el cumplimiento de lo acordado.“En este momento se está suspendiendo. Vamos a trabajar en una plataforma que aún queda pendiente, como el tema de carreteras y otros puntos”, indicó Escalante.

También señaló que las federaciones deberán informar a sus bases sobre los resultados del encuentro y los compromisos asumidos por el Gobierno. Si bien el acuerdo permitió desactivar el conflicto en el corto plazo, los transportistas advirtieron que se mantendrán atentos a su cumplimiento.

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