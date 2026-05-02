Confederación del Transporte Libre rechaza y no va al paro convocado para este martes

La Confederación de Transporte Libre determinó rechazar y no ir al paro convocado para este martes, tras una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el viceministro de Transportes, Hugo Criales.

Los dirigentes del sector optaron por priorizar el diálogo como mecanismo para atender sus demandas, en el marco de la política impulsada por el presidente Rodrigo Paz de construir soluciones a través de acuerdos.

Como resultado del encuentro, se acordó la instalación de mesas de trabajo para abordar de manera directa los planteamientos del sector, estableciendo un canal de coordinación permanente entre el Gobierno y los transportistas.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, señaló que la decisión es una buena señal para el país, comprometió la continuidad del trabajo por el sector y expresó su expectativa de que el resto de las organizaciones del transporte asistan al diálogo convocado para este lunes a las 16:00.

Asimismo, se reafirmó la voluntad de mantener canales abiertos de diálogo para atender de manera oportuna las necesidades del sector. La instalación de estas mesas de trabajo permitirá avanzar en la resolución de las demandas planteadas mediante coordinación directa entre ambas partes.

Con información del Ministerio de Obras Públicas

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