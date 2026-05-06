¿Quién es quién? Estos son los secretarios del gabinete de Velasco

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, conformó su equipo de secretarios departamentales con perfiles técnicos, experiencia en gestión pública y trayectoria en distintos ámbitos profesionales, en un contexto marcado por desafíos económicos y de gobernanza.

A continuación, el perfil de algunos de los integrantes de su gabinete:

Lía Andrea Moscoso Medina, secretaria de Gestión Institucional

Abogada y socióloga con formación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cuenta con estudios de posgrado en España y es doctorante en Derecho Constitucional. Trabajó en el Tribunal Constitucional, la Asamblea Departamental y la Gobernación. Su perfil está enfocado en fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica.

Germán Antelo Vaca, secretario de Salud y Desarrollo Humano

Médico neurocirujano con formación internacional. Fue presidente del Comité pro Santa Cruz, del Colegio Médico y de la CRE, además de senador. Combina experiencia técnica en salud con trayectoria cívica y política.

Carlos Eduardo Correa Rojas, secretario de Justicia

Abogado con especialización en derecho penal y anticorrupción. Fue secretario departamental de Justicia y funcionario del Órgano Judicial. Tiene experiencia en litigio penal y asesoría a cooperativas, con énfasis en lucha contra la corrupción.

José Luis Pérez, secretario de Hacienda

Economista con maestría en Finanzas y Marketing. Tiene trayectoria en banca, fondos de pensiones y mercado de valores. En el sector público fue viceministro interino y director nacional de Pensiones.

Jorge Santistevan Justiniano, secretario de Seguridad Ciudadana

Especialista en seguridad e inteligencia con formación nacional e internacional. Fue representante ante organismos como la ONU y Mercosur, y tiene experiencia en manejo de crisis y defensa.

Marisol Yabeta Azaeda, secretaria de Medio Ambiente

Ingeniera ambiental con más de 16 años de experiencia en gestión pública y sostenibilidad. Trabajó en la ABT y dirigió el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Especialista en monitoreo de deforestación e incendios.

José Roberto Gil Aponte, secretario de Desarrollo Económico

Ingeniero comercial con experiencia en el sector agroindustrial y financiero. Fue ejecutivo en banca corporativa y es productor agrícola, con enfoque en planificación estratégica y desarrollo económico.

El gabinete de Velasco combina perfiles técnicos, experiencia en gestión pública y trayectoria en sectores estratégicos, en un escenario donde la Gobernación enfrenta limitaciones económicas y demanda resultados en áreas clave como salud, seguridad, justicia y desarrollo productivo.

Mira la programación en Red Uno Play