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¿Quién es quién? Estos son los secretarios del gabinete de Velasco

El gabinete del gobernador cruceño combina académicos, especialistas en seguridad internacional y exlíderes cívicos.

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/05/2026 12:25

¿Quién es quién? Estos son los secretarios del gabinete de Velasco. Composición: Red Uno

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El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, conformó su equipo de secretarios departamentales con perfiles técnicos, experiencia en gestión pública y trayectoria en distintos ámbitos profesionales, en un contexto marcado por desafíos económicos y de gobernanza.

A continuación, el perfil de algunos de los integrantes de su gabinete:

Lía Andrea Moscoso Medina, secretaria de Gestión Institucional

Abogada y socióloga con formación en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Cuenta con estudios de posgrado en España y es doctorante en Derecho Constitucional. Trabajó en el Tribunal Constitucional, la Asamblea Departamental y la Gobernación. Su perfil está enfocado en fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica.

Germán Antelo Vaca, secretario de Salud y Desarrollo Humano

Médico neurocirujano con formación internacional. Fue presidente del Comité pro Santa Cruz, del Colegio Médico y de la CRE, además de senador. Combina experiencia técnica en salud con trayectoria cívica y política.

Carlos Eduardo Correa Rojas, secretario de Justicia

Abogado con especialización en derecho penal y anticorrupción. Fue secretario departamental de Justicia y funcionario del Órgano Judicial. Tiene experiencia en litigio penal y asesoría a cooperativas, con énfasis en lucha contra la corrupción.

José Luis Pérez, secretario de Hacienda

Economista con maestría en Finanzas y Marketing. Tiene trayectoria en banca, fondos de pensiones y mercado de valores. En el sector público fue viceministro interino y director nacional de Pensiones.

Jorge Santistevan Justiniano, secretario de Seguridad Ciudadana

Especialista en seguridad e inteligencia con formación nacional e internacional. Fue representante ante organismos como la ONU y Mercosur, y tiene experiencia en manejo de crisis y defensa.

Marisol Yabeta Azaeda, secretaria de Medio Ambiente

Ingeniera ambiental con más de 16 años de experiencia en gestión pública y sostenibilidad. Trabajó en la ABT y dirigió el Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Especialista en monitoreo de deforestación e incendios.

José Roberto Gil Aponte, secretario de Desarrollo Económico

Ingeniero comercial con experiencia en el sector agroindustrial y financiero. Fue ejecutivo en banca corporativa y es productor agrícola, con enfoque en planificación estratégica y desarrollo económico.

El gabinete de Velasco combina perfiles técnicos, experiencia en gestión pública y trayectoria en sectores estratégicos, en un escenario donde la Gobernación enfrenta limitaciones económicas y demanda resultados en áreas clave como salud, seguridad, justicia y desarrollo productivo.

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