Rescatan una paraba en el Beni: estaba desorientada y asustada

Un ejemplar de paraba azul y amarilla (Ara ararauna) fue rescatado por efectivos policiales de la Dirección Departamental de Pofoma en el departamento del Beni, luego de una alerta ciudadana que permitió una intervención oportuna.

El hecho se registró en la zona Bello Horizonte, donde se evidenció la presencia del ave en estado de desorientación y visiblemente asustada, lo que generó preocupación entre vecinos del lugar.

“Gracias a la oportuna alerta de un ciudadano, nuestros servidores policiales se constituyeron en el lugar y procedieron al rescate inmediato del ejemplar”, informaron desde Pofoma.

De acuerdo con el reporte oficial, los efectivos aplicaron los protocolos establecidos para el manejo de fauna silvestre, priorizando la integridad física del animal y evitando que su condición empeore.

El ave fue puesta a resguardo para su evaluación y posterior recuperación, en el marco de las acciones que buscan proteger especies silvestres y evitar su posible tráfico o tenencia ilegal.

Desde la institución policial destacaron la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos, ya que permite una reacción rápida ante situaciones que ponen en riesgo a la fauna.

“El compromiso de la población es fundamental para preservar nuestra biodiversidad”, señalaron.

El operativo forma parte de las labores permanentes de protección ambiental que desarrolla Pofoma, en el marco de su labor institucional bajo el lema: “200 años de historia, vocación y servicio a la patria”.

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