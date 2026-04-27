Cierran vía Santa Cruz–Warnes por cisterna volcada con alcohol

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el tramo Santa Cruz de la Sierra–Warnes se encuentra con corte total de transitabilidad en ambos carriles, a la altura del ingreso a Paititi (km 25,5), debido a un camión cisterna volcado desde el sábado.

Según el reporte, la restricción se mantendrá hasta nuevo aviso por el riesgo que representa la cisterna cargada con alcohol etílico, cuyos residuos están siendo trasladados a depósitos especializados.

La ABC recomendó a los conductores evitar circular por el sector mientras continúan las labores de limpieza y retiro del vehículo.

El accidente ocurrió el domingo, cuando un camión cisterna que transportaba más de 25.000 litros de alcohol etílico volcó en la ruta, a pocos metros del ingreso al municipio de Warnes. Hasta el momento, el motorizado no ha sido retirado, lo que mantiene interrumpido el paso en la zona.

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