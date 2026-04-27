El Alto: transporte pesado inicia bloqueos por escasez de combustible

El transporte pesado comenzó este lunes con bloqueos en la ciudad de El Alto, particularmente en la avenida 6 de Marzo, como parte de una serie de medidas de presión en rechazo a la escasez de combustible y otras demandas del sector.

El ejecutivo de la Cámara Departamental de Transporte, Álvaro Ayllón, confirmó el inicio de las movilizaciones y advirtió que podrían radicalizarse si no se atienden sus exigencias.

“Hoy día estamos empezando con las medidas que hemos anunciado, a raíz de que como sector nos hemos visto muy perjudicados. No tenemos respuesta de parte de las autoridades”, afirmó.

El dirigente explicó que, además del abastecimiento de diésel, el sector exige la liberación del monopolio en el transporte de combustible, la anulación de permisos que consideran irregulares y la devolución de camiones retenidos en el exterior.

Ayllón indicó que los bloqueos comenzaron en puntos estratégicos de El Alto y que, de no existir soluciones, se extenderán progresivamente a otras zonas del departamento, incluyendo rutas fronterizas.

Asimismo, señaló que durante la jornada se prevé el cierre paulatino de otras vías, especialmente en sectores donde se registran largas filas por combustible.

“Primero nos hemos concentrado en la avenida 6 de Marzo y luego vamos a cerrar otros puntos, sobre todo donde hay surtidores con filas”, sostuvo.

Desde el sector no descartan la realización de un paro de mayor alcance en los próximos días, mientras la población ya comienza a sentir los efectos de estas medidas, con dificultades en la circulación vehicular y el transporte interurbano.

Las movilizaciones se dan en un contexto de creciente conflictividad social en el país, marcada por la escasez de carburantes y múltiples protestas de distintos sectores.

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