La Paz amanece con bloqueos: Transporte circulará con irregularidad

La jornada de este lunes comenzó con bloqueos en la ciudad de El Alto, donde el sector del transporte pesado instaló su primer punto de protesta en la avenida 6 de Marzo, a la altura del Cuartel Ingavi.

Una cisterna fue ubicada estratégicamente para cerrar el paso desde Senkata hacia el cruce Ventilla, obligando a conductores y transporte público a tomar rutas alternas como la calle Tiahuanaco para llegar a la Ceja alteña.

“El carril de subida se encuentra completamente bloqueado”, se reportó desde el lugar.

En paralelo, largas filas de vehículos persisten en estaciones de servicio cercanas, donde flotas y motorizados esperan cargar diésel sin éxito, en medio de la escasez de combustible.

La medida de presión también se extiende hacia el norte del departamento de La Paz, donde sectores interculturales anunciaron un bloqueo indefinido en carreteras que conectan con Los Yungas. Entre sus demandas, exigen la regularización del abastecimiento y mejor calidad de combustibles.

Desde la Terminal Minasa, se informó que las salidas del transporte interprovincial son irregulares, debido a la incertidumbre sobre los puntos de bloqueo en ruta.

En tanto, en la terminal de buses de La Paz, varias empresas mantienen sus ventanillas cerradas o realizan ventas condicionadas, a la espera de reportes oficiales de Tránsito que confirmen si los viajes podrán concretarse.

La situación genera incertidumbre entre pasajeros y conductores, mientras se recomienda a la población tomar previsiones ante posibles interrupciones en el transporte durante la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play