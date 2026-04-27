JP Velasco se encuentra con su imitador en vivo y el resultado es imperdible

Nadie lo vio venir… y terminó siendo el momento más comentado de la noche.

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pasó de espectador a protagonista durante un show de humor este sábado, cuando su propio imitador lo sorprendió en plena función.

UN ENCUENTRO INESPERADO

Todo ocurrió cuando el comediante, en medio de su rutina, comenzó a imitar los gestos y el estilo característico de Velasco.

Pero lo mejor vino después. El gobernador decidió sumarse al juego.

Entre risas y aplausos, Velasco interactuó con su “doble” en escena, generando un momento espontáneo que desató carcajadas en todo el público.

El contraste entre el personaje y la persona real convirtió el sketch en una escena tan divertida como inesperada.

EL MOMENTO DE LA NOCHE

La complicidad entre ambos marcó uno de los puntos más altos del show, dejando una imagen que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

Más allá del chiste, el momento mostró una faceta distendida del gobernador electo, conectando con el público desde el humor y la cercanía.

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