Secuestrado 26 años a metros de su casa: el relato que estremece al mundo

Un caso que parece sacado de una película de terror mantiene en shock a Argelia. Omar Bin Omran, un hombre de 45 años, fue rescatado tras haber permanecido secuestrado durante 26 años… en el sótano de un vecino que vivía a apenas 200 metros de su casa.

El hallazgo no solo sorprendió por el tiempo transcurrido, sino por un detalle escalofriante: durante años, la víctima podía ver a su familia desde una ventana.

Pero nunca pudo pedir ayuda.

26 AÑOS DE CAUTIVERIO

Según su testimonio, Omran fue secuestrado en 1998 cuando salía rumbo a la escuela. Desde entonces, su rastro se perdió por completo.

Durante décadas, su familia lo buscó sin descanso, hasta que con el tiempo asumieron que había muerto en el contexto de la guerra civil que atravesaba el país en ese entonces.

Solo su madre mantuvo la esperanza… hasta su fallecimiento en 2013.

Tras ser rescatado, el hombre relató que en múltiples ocasiones pudo observar a sus familiares desde el lugar donde estaba retenido.

Sin embargo, aseguró que no podía acercarse ni pedir ayuda debido a lo que describió como una “fuerza que lo bloqueaba”, atribuyéndolo incluso a un supuesto “hechizo” de su captor.

LA PISTA QUE LO CAMBIÓ TODO

El caso dio un giro inesperado cuando el hermano del presunto secuestrador lo denunció en redes sociales tras una disputa familiar.

Esa revelación llevó a las autoridades a inspeccionar la vivienda del sospechoso, donde finalmente encontraron a Omran encerrado en un sótano.

El operativo fue ejecutado por la Gendarmería, que logró liberar a la víctima y trasladarla a un centro médico para su evaluación física y psicológica.

El presunto captor, un hombre de 61 años, intentó huir pero fue detenido. La Fiscalía calificó el hecho como un “crimen atroz” y anticipó un proceso judicial severo.

La historia no solo impacta por la brutalidad del encierro, sino por su cercanía: ocurrió a metros de su hogar, durante más de dos décadas, sin ser detectado.

Un recordatorio inquietante de que, a veces, el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos.

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