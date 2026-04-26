Video impactante: el momento en que el tirador irrumpió en la cena de Trump en Washington

Mientras avanza la investigación por el ataque ocurrido en un hotel de Washington D.C., donde Donald Trump participaba de una cena con periodistas, salieron a la luz las primeras imágenes del momento en que el agresor ingresó al establecimiento y desató el caos.

El video, difundido por el propio presidente de Estados Unidos a través de su red Truth Social, muestra la secuencia exacta del ingreso del atacante. En las imágenes se observa cómo el hombre entra al hotel y cómo los agentes de seguridad reaccionan de inmediato al detectar la amenaza, intentando reducirlo en cuestión de segundos.

El atacante fue rápidamente detenido y quedó a disposición de la Justicia. En medio del tiroteo —que se desarrolló en apenas segundos— Trump fue evacuado por el Servicio Secreto junto a la primera dama, Melania Trump. Minutos después, se confirmó que ambos estaban fuera de peligro.

Según informó la agencia AFP, el hecho ocurrió durante el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, generando escenas de pánico entre los asistentes.

Un segundo video, grabado desde el interior del salón, muestra a los invitados arrojándose al suelo y refugiándose debajo de las mesas mientras la tensión crecía. En el evento también se encontraban el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete presidencial.

La evacuación total del lugar se ejecutó en cuestión de minutos, mientras fuerzas de seguridad rodeaban el hotel y helicópteros sobrevolaban la zona.

Más tarde, Trump publicó un mensaje en redes sociales donde destacó el accionar del Servicio Secreto:

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, expresó.

Sobre el evento, el mandatario señaló que había recomendado “que el show continúe”, aunque aclaró que se acatarían las decisiones de las fuerzas de seguridad.

En conferencia posterior, Trump aseguró que la situación estaba bajo control y confirmó que un oficial resultó herido tras ser alcanzado por un disparo a muy corta distancia, aunque su chaleco antibalas le salvó la vida. El agente fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

“Está en excelente estado. Es un hombre honorable y estamos orgullosos de él”, añadió.

Respecto al atacante, el presidente lo describió como un “aspirante a asesino” y un “lobo solitario”. Afirmó que el sujeto portaba varias armas y que atacó un punto de control de seguridad antes de ser detenido.

Según la agencia AP, el sospechoso fue identificado como Cole Thomas Allen, un hombre de 31 años originario de California

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