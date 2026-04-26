Madre entrega a su hijo adolescente a la Policía tras descubrir que era un delincuente

Una historia que mezcla dolor, responsabilidad y una decisión difícil sacude a la provincia de Córdoba, en Argentina. Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de cometer múltiples robos, luego de que su propia madre permitiera el ingreso de la Policía a su casa y lo entregara.

El caso ocurrió en la localidad de Villa Allende, donde la investigación avanzó gracias al análisis de cámaras de seguridad que permitieron identificar al menor como sospechoso en distintos hechos delictivos.

Las cámaras lo delataron

Los registros de vigilancia fueron clave para reconstruir los movimientos del adolescente, especialmente cuando regresaba a su vivienda en el barrio Las Polinesias tras cometer los robos.

Con esa información, los efectivos se dirigieron hasta el domicilio. Allí, el joven intentó refugiarse, pero su madre tomó una decisión contundente: autorizó el ingreso policial, facilitando su captura sin enfrentamientos.

Objetos robados y antecedentes

Durante el operativo, los agentes secuestraron una bicicleta, herramientas eléctricas y una mochila con diversos objetos que habrían sido sustraídos en al menos tres viviendas tipo housing ubicadas sobre la calle Elpidio González.

El menor ya contaba con antecedentes desde 2025 por delitos contra la propiedad, incluyendo robos, hurtos y daños.

Según las investigaciones, estaría vinculado a al menos seis hechos: tres cometidos este año —dos en abril y uno en marzo— y otros registrados en agosto, septiembre y noviembre del año pasado.

Una decisión que conmueve

La actitud de la madre ha generado impacto, al priorizar la intervención de la justicia frente a las acciones de su hijo, en un caso que vuelve a poner sobre la mesa el rol de la familia frente a la delincuencia juvenil.

El adolescente quedó a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance total de los hechos.

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