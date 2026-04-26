Guabirá cae ante Always Ready, se hunde en la tabla y desata la furia de su hinchada (1-2)

La crisis de Guabirá no tiene freno. El equipo azucarero volvió a tropezar, esta vez en casa, al caer 1-2 frente a Always Ready en el estadio Gilberto Parada de Montero, resultado que lo deja en el fondo de la tabla y sin conocer la victoria en el torneo.

El clima ya venía cargado desde la previa, cuando hinchas encararon a los jugadores exigiendo resultados. Y tras el pitazo final, la tensión explotó: silbidos, insultos y hasta lanzamiento de objetos al campo marcaron una noche caliente que reflejó el mal momento del Rojo.

En lo futbolístico, Always Ready golpeó primero en el inicio del complemento. Fernando Nava abrió el marcador a los 49 minutos con una espectacular media tijera que dejó sin reacción al arquero Jorge Arauz.

Guabirá reaccionó con empuje más que con claridad y logró igualar a los 62’, cuando Gustavo Peredo aprovechó un pase de Rafinha para poner el 1-1.

Cuando el empate parecía sellado, apareció Enrique Triverio en el tiempo de adición (90’+4’) para darle el triunfo a la visita y silenciar momentáneamente el estadio, antes de que estallara la molestia de los aficionados locales.

El árbitro Gery Vargas incluso tuvo que advertir con suspender el partido tras la caída de petardos y proyectiles al campo de juego.

Con este resultado, Always Ready se consolida como líder en solitario con 10 puntos, mientras que Guabirá se queda último con apenas una unidad en cuatro fechas, profundizando una crisis que ya genera fuerte presión en Montero.

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