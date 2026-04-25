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(Video) ¡Seis vueltas en el aire! El impactante accidente que sacudió la Fórmula 3

El piloto Cristian Galeano sufrió un impresionante accidente en la Fórmula 3 Metropolitana tras dar varios vuelcos en pista.

Jhoan Sebastian Mamiña Pereyra

25/04/2026 19:12

Accidente estremecedor en pista: el piloto logró salir sin lesiones graves. Foto: RRSS
Argentina.

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Un impactante accidente sacudió la jornada de la Fórmula 3 Metropolitana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego de que el piloto Cristian Galeano protagonizara un violento vuelco durante la tercera serie del sábado.

El incidente ocurrió en la tercera vuelta de la competencia, cuando el monoplaza del corredor de la Scuderia Ramini perdió el control y terminó dando más de seis trompos en el aire, mientras varias piezas del vehículo se desprendían en pleno recorrido. Finalmente, el auto quedó volcado con las ruedas hacia arriba, generando momentos de alta tensión en el circuito.

La rápida intervención de los equipos médicos fue determinante. Galeano fue retirado en camilla y trasladado al centro de salud del autódromo, aunque rápidamente llevó tranquilidad al mostrar el pulgar en señal de que se encontraba consciente. Posteriormente, el propio piloto confirmó que el susto no pasó a mayores.

“Fue un susto grande. La saqué bastante barata porque no me pasó nada”, expresó el joven oriundo de Villa Luzuriaga, quien solo presentó un fuerte golpe en la rodilla, según reportes médicos.

El accidente obligó a neutralizar la serie con auto de seguridad y alteró el desarrollo normal de la jornada. La batería fue finalmente ganada por Nazareno López, en una carrera que quedó marcada por el espectacular incidente.

Más allá del impacto visual del accidente y del estado en que quedó el monoplaza, prácticamente destruido, la noticia positiva fue que Galeano no sufrió lesiones de gravedad, lo que evitó consecuencias mayores en una jornada que mantuvo en vilo a todo el automovilismo argentino.

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