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ABC ejecuta estudios especializados para estabilizar falla geológica en sector El Rosal

Se realizan perforaciones de hasta 80 metros de profundidad en la carretera Padilla–Monteagudo para diseñar una solución estructural definitiva que garantice la seguridad vial en Chuquisaca.

Milen Saavedra

25/04/2026 9:09

ABC ejecuta estudios especializados para estabilizar falla geológica en el sector El Rosal. Foto: ABI.
Chuquisaca, Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inició una fase de análisis geotécnicos críticos en el tramo carretero Padilla–Monteagudo, específicamente en el sector de El Rosal, departamento de Chuquisaca. El objetivo de esta intervención es realizar un diagnóstico preciso para dar solución a una falla geológica que afecta la estabilidad de la zona.

Estudios de alta profundidad

Para estas labores, se ha desplegado maquinaria especializada que realiza perforaciones profundas en el subsuelo. Actualmente, los trabajos alcanzan entre los 60 y 80 metros de profundidad, con el fin de hallar roca sólida y obtener información técnica detallada sobre la composición de los estratos.

Según informó la entidad, estos estudios son la base fundamental para diseñar alternativas de ingeniería que permitan estabilizar el área de manera permanente. Una vez concluidos los análisis, se procederá a ejecutar una solución estructural que ponga fin a los problemas geológicos del sector.

Compromiso con la transitabilidad

La ABC prevé que, tras la aplicación de estas medidas técnicas, se podrán restablecer plenamente las condiciones de transitabilidad en esta ruta estratégica. La intervención busca garantizar la seguridad de los usuarios y evitar interrupciones en el flujo vehicular que conecta a la región.

A través de un comunicado, la ABC y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda reafirmaron su compromiso de atender las emergencias viales de manera oportuna para mantener la Red Vial Fundamental expedita en todo el país.

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