Analista advierte por acumulación de basura: “Hay un daño público a la salud”

Las principales avenidas de Santa Cruz de la Sierra se han convertido en depósitos de desechos debido a que el servicio de recojo está paralizado desde hace tres días por deudas de la Alcaldía con la empresa que realiza esta labor. Esta situación ha generado una acumulación crítica en aceras y centros de abastecimiento, afectando la movilidad y el ornato de la capital oriental.

El impacto ambiental y humano

La ingeniera ambiental Sandra Quiroga alertó sobre la gravedad de este escenario, señalando que cada ciudadano genera hasta 0,7 kg de basura diaria en una urbe de más de un millón de habitantes. "No solamente estamos hablando de una contaminación directa a los suelos, sino también estamos hablando de un daño público a la salud", sentenció la experta ante la creciente montaña de residuos.

También indicó que la descomposición del 80% de esta basura orgánica genera lixiviados que contaminan las napas freáticas y atraen vectores como ratas y mosquitos que trasladan infecciones a los hogares. Quiroga fue enfática al cerrar su análisis: "Esto debería preocupar mucho al ejecutivo de Santa Cruz de la Sierra, tres días es mucho", debido a las graves inflamaciones intestinales que esto puede provocar.

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