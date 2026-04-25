Piden auditoría a más de 30 predios saneados y titulados en Santa Cruz

La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTCSC) pidió al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la realización de una auditoría a más de 30 predios que fueron saneados y titulados en distintas provincias del departamento cruceño.

El pronunciamiento fue realizado por Erick Fuentes, secretario de la organización, quien afirmó que la solicitud busca transparentar los procesos de dotación de tierras y descartar posibles hechos de corrupción en gestiones anteriores.

“Estamos hablando de más de 30 predios. Le pedimos al hermano presidente Rodrigo Paz que, como en el inicio de su gestión pidió auditoría, se haga a todos los predios de Santa Cruz para eliminar la corrupción en diferentes propiedades de las provincias Guarayos y Obispo Santistevan”, señaló Fuentes.

El dirigente agregó que las propiedades observadas habrían sido evaluadas desde gestiones anteriores y que existen cuestionamientos sobre la legalidad de algunos procesos.

“Los compañeros dirigentes de diferentes lugares siguen queriendo en este momento validar el fraude procesal que se hizo en su momento en el otro gobierno. Que haya auditoría a estos predios”, añadió.

La FSUTCSC insiste en que la intervención del INRA permitirá esclarecer la situación legal de los terrenos y garantizar transparencia en la administración de tierras en el departamento.

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