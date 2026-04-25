Red Uno destaca en la FEXCO 2026 con su "Experiencia Naranja" y transmisiones en vivo

La Red Uno de Bolivia ha desembarcado en la Feria Exposición de Cochabamba (FEXCO) con una propuesta que va más allá de la pantalla: la "Experiencia Naranja". El stand de la red televisiva se ha transformado en un estudio gigante donde la audiencia puede interactuar directamente con sus figuras favoritas y conocer de cerca la magia de la televisión.

Un despliegue técnico y humano sin precedentes

Para lograr este impacto, el medio de comunicación movilizó a un equipo multidisciplinario que trabaja sin descanso. "Estamos presentes con un movimiento gigantesco, más de 60 personas trabajando todos los días", destacó Mariel Arce, gerente regional de la Red Uno, subrayando la magnitud del esfuerzo logístico.

Por su parte, los presentadores estrella de la red compartieron su entusiasmo por el contacto directo con el público:

Diana Verduguez: "Venimos meses preparándonos para regalarle una experiencia completamente diferente a la gente. Los recibimos con los brazos abiertos".

Mariana Dupleich: "Estamos muy contentos de tener esa conexión con nuestra audiencia, que ahora tiene la posibilidad de ver cómo se hace un programa en vivo".

Alejandro López: "Es una alegría. La emoción que nos transmite la gente es nuestra fortaleza".

Noticiero en vivo y diversión familiar

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de presenciar la generación de noticias en tiempo real. Diego Viamont resaltó que están realizando el noticiero en vivo con un despliegue técnico de gran escala que el público podrá apreciar durante todos los días de la feria.

Además del contenido informativo, el stand se ha convertido en un centro de entretenimiento. Las familias pueden participar en diversas actividades como: Memorión, un juego de agilidad mental para todas las edades; fútbol infantil, un espacio dedicado para los más pequeños; y la Cabina Regalona, donde los visitantes pueden llevarse diversos regalos.

"Es una experiencia muy bonita, hay buenos juegos y también buenos regalos", comentó entusiasmado uno de los visitantes tras participar en las dinámicas. Con esta apuesta, Red Uno reafirma su liderazgo y su compromiso de cercanía con el público cochabambino en el evento ferial más importante de la región.

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