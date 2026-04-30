FEXCO 2026 supera los 200 mil visitantes y se alista para la coronación de su soberana

La Feria Internacional de Cochabamba (FEXCO 2026) llega a su séptimo día este miércoles consolidándose como el epicentro de la reactivación económica y el entretenimiento. Con un flujo que ya supera los 200 mil visitantes en sus primeras seis jornadas, el optimismo se apodera de los organizadores y expositores.

Red Uno: Cerca de la gente con la "Experiencia Naranja"

Uno de los puntos con mayor afluencia es el stand de Red Uno, que ha logrado cautivar a grandes y chicos con juegos, premios y una propuesta interactiva única. Además de participar por regalos, el público tiene la oportunidad de presenciar en vivo la transmisión del noticiero central, viviendo de cerca el trabajo periodístico.

"Estamos felices porque vemos que la gente se va con un recuerdito de la Red Uno; esa alegría e interacción es lo que buscamos", destacó Mariana Dupleich.

Por su parte, Diego Viamont enfatizó el compromiso del medio con el desarrollo regional: "Queremos estar cerca de la gente y mostrar lo mejor que tiene Cochabamba, que es su capacidad productiva". Alejandro López también resaltó la energía de los niños que llegan diariamente al stand.

Metas ambiciosas y récords de asistencia

La gerente de Feicobol, Eunice Achá, informó con satisfacción que las cifras actuales superan las expectativas en comparación con la gestión pasada. La meta final es ambiciosa: alcanzar los 400 mil visitantes al finalizar los 11 días de exposición.

"Estamos casi confiados de que vamos a llegar a la meta. Todavía quedan los días de mayor afluencia tradicionalmente y la respuesta está siendo muy favorable", señaló Achá.

Belleza y Gala: Esta noche se elige a la Miss FEXCO 2026

La jornada de hoy miércoles no solo destaca por los negocios y los emprendimientos, sino también por el glamour. El FEXCO Arena será el escenario para la elección de la Miss FEXCO, donde 10 candidatas buscarán la corona.

Más allá de la estética, la organización destaca que las candidatas son embajadoras de las marcas. "Ellas representan a una empresa, lo que produce y cómo resalta la marca en esta actividad ferial", explicó la gerente. Además de este certamen, la agenda de hoy incluye diversos cócteles empresariales y presentaciones de productos, manteniendo vivo el espíritu dinámico de la mayor muestra ferial de la región.

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