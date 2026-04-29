Identifican a las víctimas del trágico embarrancamiento en la ruta Tarija–Villazón

Las autoridades policiales confirmaron la identidad de las tres personas fallecidas tras el trágico embarrancamiento de un ómnibus de la empresa Narváez, ocurrido en la comunidad de Tojo, municipio de Yunchara, en la carretera Tarija–Villazón.

El hecho se registró en la madrugada del martes, cuando el vehículo partió desde la ciudad de Tarija con destino a Villazón. De acuerdo con el informe preliminar, el conductor perdió el control del motorizado en un tramo de la vía, lo que provocó que el bus se embarrancara y posteriormente diera un vuelco de tonel.

Víctimas fatales identificadas

Las personas que perdieron la vida en el accidente fueron:

René Garnica Condori , conductor del bus

Patricia Yolanda Cenquita Villanueva , pasajera

Walter Gutiérrez, pasajero

Heridos y traslado de emergencia

El accidente dejó además varios heridos, quienes fueron evacuados a distintos centros médicos de la ciudad de Tarija para recibir atención especializada. Entre los lesionados se encuentran:

René Garnica (chofer)

Leonardo Román Robles (29 años)

José López (29 años)

Mirian Serapio (49 años)

Otros pasajeros aún por identificar

Posibles causas en investigación

Según el reporte policial, el siniestro se habría producido por una posible falla mecánica, aunque esta hipótesis aún está en proceso de investigación.

El vehículo involucrado es un ómnibus marca Mercedes Benz, color naranja, perteneciente al sindicato de transporte Narváez.

Las autoridades continúan con las pericias para esclarecer las causas exactas del accidente, que dejó daños materiales de consideración y enluta a varias familias bolivianas.

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