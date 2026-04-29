Familiares esperan trámites para trasladar a Perú el cuerpo de mujer fallecida en Cochabamba

El cuerpo de Elizabeth S. V. J., la tercera víctima de feminicidio en Cochabamba, permanece en dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), mientras avanzan los trámites para su repatriación a Perú.

De acuerdo con información preliminar, algunos familiares llegaron hasta el IDIF con la intención de recoger los restos, pero se retiraron poco después sin concretar el procedimiento.

En contacto con medios, el padre de la víctima indicó que se encuentra en la frontera entre Bolivia y Perú realizando gestiones para trasladar el cuerpo a su país de origen.

En paralelo, cuatro de los seis hijos de la víctima se encuentran bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en Cochabamba, mientras continúan las acciones para garantizar su protección. Los otros dos menores permanecen con el principal sospechoso del crimen, quien se encuentra prófugo.

Según las investigaciones, la mujer, de 29 años, fue asesinada tras una discusión con su pareja en su vivienda en la zona sur de la ciudad. El examen forense preliminar establece que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

La Policía y el Ministerio Público mantienen operativos para dar con el paradero del presunto autor, quien habría abandonado el lugar llevándose a dos de sus hijos. Se presume que la pareja había llegado al país pocos días antes del hecho.

El caso continúa en investigación, mientras se aguarda la llegada de familiares para completar los trámites legales y proceder con la entrega del cuerpo.

Mira la programación en Red Uno Play