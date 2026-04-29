Bienes de Juan Pari serán monetizados para recuperar parte del dinero robado

El abogado de uno de los detenidos por el caso de Juan Pari, Eusebio Vera, estuvo en Que No Me Pierda (QNMP) para hablar sobre el desfalco millonario al Banco Unión. En la oportunidad, explicó que, aunque no se ha logrado recuperar el total de los 37 millones de bolivianos robados, se han incautado varios bienes y vehículos, que serán monetizados una vez concluya el juicio.

Eusebio Vera, defensor de un aprehendido por el caso de Juan Pari, señaló que los bienes incautados, entre los cuales se incluyen vehículos y bienes inmuebles, serán vendidos para recuperar el dinero perdido en el desfalco millonario cometido contra el Banco Unión.

“Los vehículos a los cuales me refiero están secuestrados y están incautados. Una vez que concluya el juicio, se procederá a monetizarlos para recuperar parte de la deuda”, explicó el abogado.

Avances en la investigación

Aunque aún no se dispone de una cifra exacta sobre cuánto dinero se ha recuperado, Vera destacó que se ha avanzado en el proceso de incautación de bienes de Juan Pari en diferentes ciudades, como La Paz y Cochabamba.

“No tengo el dato exacto, pero se han incautado varios bienes y vehículos, lo cual será fundamental para la recuperación económica del banco”, indicó Vera.

El juicio entra en cuarto intermedio

El juicio, que se está llevando a cabo en contra de Juan Pari por el robo de 37 millones de bolivianos, entró en cuarto intermedio tras la presentación de varios incidentes y excepciones por parte de los acusados. La audiencia se reanudará el 18 de mayo para continuar con el análisis de las pruebas y las declaraciones de las partes involucradas.

Declaraciones sobre el juicio

Eusebio Vera también mencionó que la defensa sigue confiando que la defensa de Pari sea exonerado de los cargos, ya que, según el abogado, los errores cometidos por la Fiscalía durante la investigación han sido claros. La defensa está a la espera de la sentencia del juicio, con la esperanza de que el caso termine de forma favorable para Pari.

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